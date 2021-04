Köln (ots) - NRW-Wirtschafts- und -Digitalminister Andreas Pinkwart hat "überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir unser Ziel erreichen werden", alle NRW-Schulen bis Ende 2022 an das gigabitfähige Internet anzuschließen. Das sagte der FDP-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstagausgabe). Aktuell verfügen 62 Prozent der 5436 Schulstandorte in Nordrhein-Westfalen über eine Internetleitung mit einer Download-Geschwindigkeit von mindestens einem Gigabit (1000 Mbit) pro Sekunde. Dass der Anteil noch nicht höher ist, schiebt Pinkwart unterdessen auf vorige Landesregierungen: Seine Vorgänger hätten "viel zu lange gewartet, sich um diese Frage zu kümmern", so Pinkwart. "Ich habe die Verantwortung im Sommer 2017 übernommen. Da wussten wir nicht einmal für jeden Standort, wie die betreffende Schule digital angebunden ist", sagte Pinkwart der Zeitung. "Diesen Überblick haben wir uns bis Ende 2018 erarbeitet und parallel an einer Beschleunigung der Förderverfahren und der technischen Umsetzung gearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt waren nur 15 Prozent der Schulen gigabitfähig erschlossen." Der Digitalminister kündigte außerdem an, er werde sich selbst kümmern, wenn es zu Verzögerungen kommen sollte: "Ich rufe die Netzbetreiber auch persönlich an, wenn es klemmt, und mache Druck, dass eine Baustelle schneller fertig wird als geplant. Wir sind gut vernetzt und sehr entschlossen."



