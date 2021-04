Der Börsengang der größten US-Kryptohandelsplattform Coinbase war mit Spannung erwartet worden. Dabei verlief der Handelsstart der Coinbase-Aktien am Mittwoch ERFOLGREICH/ERNÜCHTERND.? Erste Kryptobörse wagt den Sprung aufs Börsenparkett - Coinbase wird an der NASDAQ gelistet? Milliardenbewertung in bullishem BörsenumfeldDie Kryptobörse Coinbase hat mit ihrem Börsengang an der NASDAQ für Furore gesorgt. Das Unternehmen listete 114,9 Millionen Aktien am Mittwoch an der US-Techbörse, ...

