Ein bisschen seltsam mutet die Seitwärtsbewegung des DAX in den letzten Handelstagen schon an, zumal die Umsätze langsam ansteigen. Der heutige Schluss lag denn auch nur 25 Zähler unter dem gestrigen bei 15.209 Punkten. Offensichtlich wollen sich einige Marktteilnehmer vor der nun beginnenden Berichtssaison lieber nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. In New York ist die Lage uneinheitlich. Der DJIA gewinnt aktuell 209 Punkte auf 33.887 Zähler, während der Nasdaq 100 82 Punkte auf 13.905 Zähler abgibt.{{GOGGLE ADSENSE WERBUNG}}Unter den DAX-Werten ...

