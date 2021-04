Die Kryptobörse Coinbase (US19260Q1076) startete mit einem fulminanten IPO in den Handelstag an der NASDAQ. Das IPO setzt einen neuen Meilenstein in der Entwicklung von digitalen Assets und erhöht zugleich den Druck auf die Kritiker von Kryptowährungen. Zum Börsenstart wurde Coinbase mit 94 Milliarden US - Dollar bewertet, doch binnen eines Tages stieg der Preis um 44 % auf 360 US - Dollar pro Anteil und somit auch die Marktkapitalisierung.Coinbase wählte den Weg über ein sogenanntes "Direct Listing" an die Börse zu gehen. Das bedeutet, ...

