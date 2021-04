Das Strategiedepot Aktien Konservativ konnte gegenüber der Vorwoche einen Wertzuwachs von + 1,9 % erreichen und damit den letztwöchigen Anstieg des MSCI World (Euro)-Indexes um + 1,3 % klar übertreffen. Damit betrug die Netto-Performance des Depots (excl. Dividendenzahlungen) auf Währungsbasis Euro seit der Eröffnung am 26.02.2019 27,5 %.Zu den stärksten Gewinnern zählten in der letzten Woche PUMA (DE0006969603) mit einem Kursanstieg von + 8,7 %, APPLE (US0378331005) mit + 8,1 %, ALPHABET C (US02079K1079) mit + 6,9 % und INDUTRADE (SE0001515552) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...