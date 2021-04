Breaking News: Relay Medical: Das sind gewaltige Neuigkeiten! Die Lizenz zum Millionen scheffeln?

Anzeige / Werbung

Relay Medical gibt einen Vertragsabschluss mit einem Gesundheitslabor-Konzern bekannt. Daraus ergibt sich ein mögliches künftiges Auftragsvolumen, das jegliches Vorstellungsvermögen bei weitem übersteigen könnte!

Allein der Bekanntheitsgrad des Partners könnte in Kanada einen Run auf das Papier von Relay auslösen, sodass eine knusprige Reaktion des Börsenkurses durchaus plausibel erscheint!

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von Covid-19-Schnelltests, wie sie die Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) anbietet, wird erst seit wenigen Tagen am Flughafen von Toronto (Link), aber auch bei einem der größten Dienstgeber des Nordens, der Lopes Ltd. (Link), eingesetzt. Der nun veröffentlichte Vertrag mit dem größten medizinischen Labor in Kanada, mit einem Gesamttestvolumen von jährlich 112 Mio. Labortests für ca. 20 Mio. Kanadier, sollte speziell die kanadischen Anleger beeindrucken bzw. wachrütteln und die in meinen Augen ohnehin unterbewertete Aktie in den Fokus der Marktbeobachter katapultieren.

RELAY MEDICAL AND FIO PARTNER WITH LIFELABS, CANADIAN HEALTHCARE LEADER, TO DEPLOY FIONET PLATFORM FOR COVID-19 TESTING NATIONWIDE

Relay Medical (WKN: A2JQR0) und die Fio Corporation, zusammen Fionet Rapid Response Group (FRR), geben einen Vertrag mit LifeLabs LP bezüglich der Bereitstellung der "Fionet Pandemic Management Platform für COVID-19-Schnelltests mit Echtzeit-Tracking" in ganz Kanada bekannt.

LifeLabs ist Kanadas größter Anbieter von speziellen Labortests, Labordiagnoseinformationen und digitalen Konnektivitätssystemen für das Gesundheitswesen, mit denen Patienten und Ärzte Krankheiten diagnostizieren, behandeln, überwachen und verhindern können. Das Unternehmen unterstützt jährlich 20 Millionen Patientenbesuche und führt mit Spitzentechnologien weit über 100 Millionen Labortests durch und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter.

Im Rahmen der Vereinbarung wird LifeLabs die in LifeLabs-Dienste integrierte Fionet-Plattform in Community-basierten Umgebungen an mehreren Standorten in ganz Kanada bereitstellen, einschließlich Flughäfen, Popup-Labors und Installationen für kleine Unternehmen. Die Fionet-Plattform ist in das Laborinformationssystem von LifeLabs integriert und gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit.

Wir freuen uns darauf, in dieser kritischen Zeit der Pandemie, mit der Fionet Rapid Response Group zusammenzuarbeiten. Während wir den fortwährenden Einsatz von Impfstoffen sehen, bleibt die Nachfrage nach COVID-19-Tests hoch. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt in unseren gemeinsamen Bemühungen, Kanadiern sichere, zugängliche Qualitätstests zu bieten, wenn wir im Rahmen unseres WorkClear-Programms versuchen, unsere Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. CHARLES BROWN, PRÄSIDENT UND CEO VON LIFELABS.

LifeLabs-Covid-19-Testzentren in Toronto



FRR erwartet, dass die Fionet-Plattform durch diese Vereinbarung Hunderttausende von Tests pro Monat abliefert. DR. MICHAEL GREENBERG, CEO FIONET RAPID RESPONSE GROUP

NEWS-FAZIT:

Ich denke, dass man dazu gar nicht mehr viel sagen muss. Ich habe es eingangs schon erwähnt: LifeLabs ist DAS medizintechnische Labor Kanadas und wickelt jährlich über 100 Mio. [!!!] medizinische Tests aller Art ab. LifeLabs betreibt in Kanada, vorwiegend in den Ballungzentren Toronto und Vancouver, zahlreiche Covid-19-Teststationen. Im Großraum Vancouver sind es rund 60 und in Toronto fast 70 Lokalitäten, wo man sich testen lassen kann.

Millionen Bürger werden wohl in den nächsten Wochen und Monaten auf Covid-19 getestet werden müssen, und die Fionet Rapid Response Group, und somit auch Relay Medical (WKN: A2JQR0), werden an jeder Teststation (Ausrüstung), aber wahrscheinlich auch an jedem einzelnen Test (Servicegebühr), verdienen. Nur zur Illustration: Österreich hat mit 8 Mio. Einwohnern schon rund 20 Mio. Tests durchgeführt. Was sollte da in Kanada mit 38 Mio. Einwohnern möglich sein? Könnte diese Technologie auch den Sprung über die Grenze Richtung Süden in die USA schaffen?

Je mehr Covid-19 Schnelltests künftig in Kanada durchgeführt werden, desto mehr wird Relay Medical (WKN: A2JQR0) verdienen: Und das sollten richtig viele Tests sein, denn erst jetzt beginnt sich die britische Variante des Covid-19 Virus, die laut Experten fast doppelt so ansteckend ist, in Kanada zu entfalten.

LifeLabs ist in Kanada ein Begriff, den beinahe jeder kennt. Der Bekanntheitsgrad allein wird wahrscheinlich schon auf Relay Medical "abfärben", aber die zu erwartenden Umsätze aus den zahlreichen Covid-19-Testungen,die künftig von LifeLabs abgewickelt werden, können dies zu potenzieren vermögen, sodass ein Explodieren des Kurses von Relay Medical (WKN: A2JQR0) durchaus wahrscheinlich erscheint. MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.