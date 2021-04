New York (ots/PRNewswire) - Shutterstock FLEX-Abonnements ist das erste All-Inclusive-Angebot auf dem Markt, das Flexibilität, Kreativität und einen breit gefächerten Zugang zu Assets aus den Bereichen Fotografie, Footage, Musik und visuelle Effekte fördert.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Werkzeuge für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute die Einführung von Shutterstock FLEX-Abonnements bekannt, einem All-Inclusive-Angebot ohne Lizenzgebühren, das die Art und Weise, wie Unternehmen Inhalte erstellen, revolutionieren wird. Shutterstock FLEX-Abonnements sind ein One-Stop-Shop für Inhalte über mehrere Assets hinweg. Sie bieten Zugang zu über 360 Millionen Bildern, Tracks und Effekten für einen monatlichen Plan, zu einer Pauschalgebühr.Zugeschnitten auf kleine und mittelständische Unternehmen, bieten die Shutterstock FLEX-Abonnements mit den monatlichen Optionen Small bis XL für bis zu 10 Nutzer ein ultimatives Preis-Leistungs-Verhältnis, das allen Geschäftsanforderungen gerecht wird. So wie sich Ihre Geschäftsanforderungen im Laufe der Zeit ändern, so ändert sich auch Ihr Shutterstock FLEX-Abonnement. Ein einfaches Kreditsystem bietet eine All-in-One-Lösung, mit flexiblen Add-Ons und Lizenzfunktionen für skalierbare Kreativität."Mit der Beschleunigung der Digitalisierung ist die Nachfrage nach neuen und innovativen Produkten, die die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen, sowie die sich ständig verändernde Landschaft, in der wir arbeiten, beispiellos", sagte Jamie Elden, Chief Revenue Officer bei Shutterstock. "Wir sind bestrebt, unseren Kunden weltweit erstklassige Inhalte zur Verfügung zu stellen, und mit Shutterstock FLEX-Abonnements, dem ersten seiner Art, sind wir die ersten in der Kreativbranche, die eine vollständig anpassbare Abo-Lösung anbieten, die einen immensen Wert bietet."Erfahren Sie mehr über Shutterstock FLEX Abonnements.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,6 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und verfügt derzeit über mehr als 360 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips.Shutterstock hat seinen Sitz in New York City, betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, das Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine Musikplattform auf Grundlage künstlicher Intelligenz; und TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/4889246