Baoding, China (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2020 erhielten die 3. Generation des HAVAL H6 und der JOLION in China eine sehr hohe Marktaufmerksamkeit, die nicht nur dazu beitrug, dass der HAVAL H6 eines der meistverkauften SUV-Modelle blieb, sondern auch dazu, dass HAVAL zu einer der meistverkauften SUV-Marken in China wurde. Vor ein paar Tagen sagte Sam Liu, Vizepräsident von GWM: "GWM hat drei zukunftsweisende globale Technologiemarken auf den Markt gebracht und ist zuversichtlich, den Wandel der Automobilindustrie zu bewältigen. Mit der Einführung der Technologiemarken L.E.M.O.N., COFIS und TANK hat GWM offiziell angekündigt, sich zu einem globalen Unternehmen für Mobilitätstechnologie zu wandeln und mit seinen intelligenteren, sichereren und trendführenden Produkten die Bedürfnisse der heutigen Nutzer für Reisen zu erfüllen. Basierend auf dem allgemeinen technologischen Upgrade, das die technische Marke mit sich bringt, hat GWM mehrere neue Produkte für Pickup- und SUV-Modelle auf den Markt gebracht, vertreten durch den HAVAL H6 der 3. Generation und den JOLION. Die brandneuen Modelle werden die Marktposition von HAVAL festigen und das Markenimage auffrischen."Die beiden neuen Modelle werden im 2. Quartal dieses Jahres sukzessive auf den weltweiten Markt kommen. Dies ist auch das erste Mal, dass HAVAL seine Produkte im gleichen Tempo auf den in- und ausländischen Märkten aktualisiert. Darunter wird der JOLION als das weltweit führende urbane SUV positioniert und die 3. Generation des H6 als das Modell der neuen Generation globaler Technologie. Die trendigen und hochtechnologischen Eigenschaften sind zu den größten Highlights der neuen Fahrzeuge geworden.Im Vergleich zu den bisherigen Produkten handelt es sich bei den beiden Produkten um brandneue Produkte, die von GWMs L.E.M.O.N.-Plattform entwickelt wurden. Plattform. Die L.E.M.O.N.- Plattform ist eine globale, hochintelligente und modulare Technologieplattform, die von GWM zum 30-jährigen Jubiläum eingeführt wurde, um den zukünftigen technologischen Herausforderungen zu begegnen. Sie verleiht dem Produkt die Eigenschaften der Flexibilität, der hohe Leistung, der hohe Sicherheit und der eines geringen Gewichts, so dass das neue Produkt in Bezug auf Aussehen, Platzangebot, Gesamtleistung, Intelligenz und Sicherheit umfassend innoviert wurde und somit die Wettbewerbsfähigkeit des Produkts umfassend verbessert wurde.Die L.E.M.O.N.- Plattform kann die Entwicklung von Modellen verschiedener Kategorien von SUV, Limousine und MPV von A0 bis D-Ebene unterstützen. Dank der Modularität und hohen Flexibilität der L.E.M.O.N.- Plattform, hat HAVAL JOLION einen superlangen Radstand von 2700 mm und bis zu 26 Stauräume über der gleichen Ebene und bietet ein hervorragendes Platzangebot im Cockpit.Hohe Leistung ist eine bemerkenswerte Eigenschaft, die die L.E.M.O.N.-Plattform mitbringen kann. Plattform. Mit einer exzellenteren Karosseriestruktur wird z.B. der Nickwinkel der Karosserie um 50 % reduziert, der Lenkungsstörmomentarm wird um 16 % reduziert, die Lenkgenauigkeit wird um 16 % erhöht, die Seitensteifigkeit der Karosserie wird um 15 % erhöht und der Masseschwerpunkt des Fahrzeugs wird um 30 mm reduziert, Fahrzeugkoordination, Handling und Komfort werden umfassend verbessert.Intelligenz und Sicherheit sind auch die technischen Highlights der beiden Modelle. Die intelligenten und autonomen Fahrtechnologien von GWM wurden auch bei zwei Modellen angewandt, wie z. B. IACC, AEB-Fußgänger, AEB-Radfahrer, LDW + LKA und andere fortschrittliche intelligente und sichere Konfigurationen, die die Fahrsicherheit weiter garantieren und gleichzeitig Komfort für die Benutzer bieten.Ein weiteres wesentliches Merkmal der L.E.M.O.N.-Plattform ist ihr geringes Gewicht. Plattform hat auch ein wesentliches Merkmal von geringem Gewicht. Durch "Struktur, Material und Prozess" macht es die Produkte leichter und bringt eine erneuerte Wettbewerbsfähigkeit. Heißgeformter Stahl mit einer Zugfestigkeit von 2000 MPa wird erstmals für die L.E.M.O.N.-Plattform verwendet, anstelle der traditionellen 1500 MPa. Nach dem brandneuen Upgrade auf die L.E.M.O.N.- Plattform, wird das Gewicht der 3. Generation HAVAL H6 um 100 kg reduziert, und die Kraftstoffeinsparung wird um 14,5 % erhöht. Es hat im Vergleich zur vorherigen Modellgeneration deutliche Fortschritte gemacht und übertrifft auch die Leistung der Modelle der gleichen Stufe.Die beiden brandneuen Modelle, die auf der L.E.M.O.N.- Plattform basieren, werden die Produktpalette der Marke HAVAL in Überseemärkten bereichern. Sie sind die wichtigen Visitenkarten für Benutzer in Übersee, um ein neues Gefühl für die Marke HAVAL zu bekommen und die neueste Fahrzeugherstellungstechnologie von GWM zu erleben, und werden das Markenimage von HAVAL verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487455/image1.jpgPressekontakt:Li Pupu+86-134-6654-4432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: Haval, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134859/4889258