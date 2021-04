Coinbase hat am Mittwoch einen erfolgreichen ersten Handelstag an der New Yorker NASDAQ gefeiert. Die Bewertung des Unternehmens ist hoch - die Erwartungen an die Kryptobörse ebenfalls.? Coinbase mit Milliardenbewertung ? Unternehmen vor großen Herausforderungen bei Service, Angebot und Gebührenstruktur? Starke Abhängigkeit von BTC und ETHMit einem Schlusskurs von 328,28 US-Dollar hat die Coinbase-Aktie ihren ersten Handelstag an der US-Börse NASDAQ beendet. Damit beläuft sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...