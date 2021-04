Die Trading-App Robinhood strebt an die Börse. Doch bevor das IPO Geld in die Taschen des Neobrokers spülen kann, sieht sich dieser offenbar noch an anderer Stelle nach frischem Kapital um und verhandelt mit Banken über neue Kredite.? Robinhood will revolvierende Kreditlinien aufstocken? Kredite sollen Kapital- und Liquiditätsposition vor IPO verbessern? Robinhood musste erst kürzlich im Rahmen des GameStop-Hypes neue Schulden aufnehmenDer geplante Börsengang der Trading-App Robinhood ...

