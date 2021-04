FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Umgang mit Impfstoffen:

"Die Pandemie hat uns Pragmatismus gelehrt. Das Ganze ist ein Lernprozess, auch der Umgang mit den in Rekordgeschwindigkeit entwickelten Impfstoffen. Was negative Überraschungen einschließt. Die EU-Kommission hat daraus gelernt und wendet sich von Vektorvirenimpfstoffen wie von Astrazeneca ab. Sie begräbt damit die in Brüssel zunächst vorherrschende Skepsis in Bezug auf die neuartigen mRNA-Impfstoffe wie von Biontech, Moderna und hoffentlich bald auch Curevac. Der einstige Hoffnungsträger Astrazeneca dagegen fiel zunächst mit Lieferproblemen auf und hat dann wegen der Thrombosen zu einem Verwendungschaos in Europa bis hin zum völligen Stopp in Dänemark geführt. Und das ist denn ein positiver Effekt der Pandemie: dass sich Neues schneller durchsetzen kann."