EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e): Expansion

SIG Combibloc Group AG: SIG baut Packstoffwerk in Mexiko, um Wachstumspotenzial in Nordamerika zu erschliessen



15.04.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



MEDIENMITTEILUNG 15. April 2021

SIG Combibloc Group ("SIG")

SIG baut Packstoffwerk in Mexiko, um Wachstumspotenzial in Nordamerika zu erschliessen SIG hat heute den Bau eines neuen Packstoffwerks in Queretaro, Mexiko, bekanntgegeben. Mit dem Werk, das die Märkte in Nordamerika bedienen wird, baut SIG das globale Produktionsnetzwerk weiter aus. Das Packstoffwerk wird es dem Unternehmen ermöglichen, sein starkes Wachstum in Nordamerika fortzusetzen. Durch die bestehende Vertriebs- und Servicepräsenz hat SIG in Mexiko, einem grossen und wachsenden Markt für Milchprodukte, gute Beziehungen zu grossen Molkereien aufgebaut. In den USA verfügt SIG über einen gut etablierten Kundenstamm, einschliesslich Co-Packern, und verfügt über beste Voraussetzungen, um innovative und expandierende Produktkategorien zu bedienen. SIG wird von 2021 bis 2023 rund EUR 40 Millionen in das neue Werk investieren. Die Investition umfasst hochmoderne Produktionskapazitäten für das Bedrucken, Schneiden und Endfertigen von Kartonpackungen. Das Werk soll im ersten Quartal 2023 eröffnet werden und wird rund 200 neue Arbeitsplätze schaffen. Beim Bau dieser sehr flexiblen Anlage wird ein besonderer Fokus auf Ergonomie und Nachhaltigkeit gelegt. Grundstück und Gebäude werden über einen langfristigen Leasingvertrag mit einem Kapitalwert von etwa EUR 20 Millionen finanziert.



Ricardo Rodriguez, President & General Manager Americas: «Wir freuen uns sehr, dieses Projekt ankündigen zu können. Es wird uns ermöglichen, unsere Kunden in Nordamerika noch schneller und effizienter zu bedienen. Wir können die Lieferzeiten verkürzen und werden noch besser in der Lage sein, schnell auf Veränderungen der Nachfrage zu reagieren. Unser neues Werk wird das Wachstum in der Region weiter vorantreiben und gleichzeitig unser Engagement für höchste Umweltstandards unter Beweis stellen.»





Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 543 1229

Director Investor Relations

SIG Combibloc Group AG

Neuhausen am Rheinfall, Schweiz

jennifer.gough@sig.biz



Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications

Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238

andreas.hildenbrand@lemongrass.agency



Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.



SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'500 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60 Ländern einzugehen. 2020 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

Zusatzmaterial zur Meldung:





Datei: SIG baut Packstoffwerk in Mexiko 20210415

Ende der Ad-hoc-Mitteilung