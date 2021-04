Am Donnerstag um 18 Uhr wird Daimler seine neue Elektro-Limousine EQS vorstellen. Die Erwartungshaltung ist hoch. Schließlich will CEO Ola Källenius nicht weniger als die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeugsoftware erreichen. Die UBS und Warburg Research bleiben für die Aktie weiter optimistisch…Wenn der Autobauer Daimler der Welt am Donnerstag seine neue Luxuslimousine präsentiert, ist das mehr als eine gewöhnliche Produktpremiere. Die futuristisch anmutende Elektro-S-Klasse mit ...

