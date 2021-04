BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) hat mit seinem mRNA Impfstoff gegen Covid-19 gepunktet. "Der erste zugelassene Impfstoff" und auch der erste zugelassene mRNA-Impfstoff überhaupt. Eine neue Ära hat begonnen. Und in den letzten Monaten überzeugte der Impfstoff wichtige Abnehmer. Parallel schwächelt der vom Mitbewerber AstraZeneca auf den Markt gebrachte Impfstoff wegen Nebenwirkungen, die verunsichern. In dänemark wird sogar der AstraZeneca Impfstoff gar nicht mehr verwendet - in anderen Ländern trifft er auf grosses Misstrauen der "zu Impfenden". Dann noch die Johnson & Johnson Probleme: Stopp ...

