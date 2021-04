DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE TELEKOM/SAP - Die EU-Kommission hat die Deutsche Telekom und SAP mit der Entwicklung einer Plattform beauftragt, mit deren Hilfe EU-Staaten grenzüberschreitend die Gültigkeit digitaler Impfzertifikate aus anderen Mitgliedsländern verifizieren können. Dies bestätigt ein Kommissionssprecher: "Wir haben bereits einen ersten Vertrag unterzeichnet." Demnach erarbeiten SAP und die Telekom-Tochter T-Systems derzeit die technischen Spezifikationen des für die Verifikation erforderlichen Gateways. "Das Gateway soll im Juni fertig sein", so der EU-Sprecher. Insgesamt stellt die EU-Kommission knapp 50 Millionen Euro für den Aufbau des Gateways, die Anbindung der Impfnachweissysteme aus den Mitgliedsstaaten sowie für die Entwicklung einer Referenzplattform für Ausgabe und Speicherung der Zertifikate bereit. (Wirtschaftswoche)

VOLKSWAGEN - Die weltweite Chipkrise trifft erneut den Volkswagen-Konzern. Vom Montag an muss das Werk im ostfriesischen Emden für zwei Wochen schließen. Das wurde am Mittwoch in Unternehmenskreisen in Wolfsburg bestätigt. Seit dem Jahreswechsel ruht in den meisten Werken von VW immer wieder tage- oder gleich wochenweise die Produktion. Auslöser ist der weltweite Mangel an Chips, der nicht nur den Wolfsburger Konzern, sondern inzwischen weltweit auch die meisten anderen Autohersteller trifft. (Handelsblatt)

SWISS RE - Der Verwaltungsratspräsident der Swiss Re warnt die Schweizer davor, die Beziehung zu Europa zu gefährden. Walter Kielholz benennt im Interview die Fehler im Bankgeschäft und beklagt die Menschenrechtslage in China. "Der Zugang zur EU muss höchste Priorität haben", so Kielholz. (FAZ)

ABOUT YOU - Der Online-Modehändler About You steht offenbar kurz vor dem Börsengang - knapp sieben Jahre nach Vorreiter Zalando. Tarek Müller, Mitgründer und Gesicht von About You, gibt mit den Jahreszahlen einen Einblick in die Börsenstory. Die Marktgerüchte um einen IPO möchte er nicht bestätigen, aber: "Wir haben immer gesagt, dass ein Börsengang eine Möglichkeit sein kann, uns einen flexiblen Kapitalzugang für weiteres Wachstum zu verschaffen." Offenbar ist für ihn jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen: Operativ habe About You im Quartal bis Ende Februar erstmals einen bereinigten operativen Gewinn vor Abschreibungen (EBITDA) erreicht. (Handelsblatt, FAZ, Börsen-Zeitung)

