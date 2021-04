Auch wenn das gestrige Tagesplus mit nur 1,11 Prozent mager ausschaut, so hat doch der Walldorfer Softwarekonzern SAP einen ganz wichtigen Schritt vorwärts gemacht, insbesondere auch in der Charttechnik. Den Auslöser dafür lieferte die Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal. Denn damit konnte das Unternehmen in vielen Aspekten positiv überraschen. Das galt insbesondere für die operative Marge. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...