NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Nachfrage aus wichtigen stahlverarbeitenden Märkten überrasche weiter positiv, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. In Europa dürfte sie bereits im zweiten Halbjahr 2022 und damit zwölf Monate früher als bisher erwartet wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise steigen. Die Konsensschätzungen lägen zu niedrig, meint der Experte. Voestalpine sei indes stärker als die anderen europäischen Stahlproduzenten von der Autoindustrie mit ihren längeren Lieferverträgen abhängig und könne deshalb seine Preise erst später nach oben anpassen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 22:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 00:15 / BST





ISIN: AT0000937503

