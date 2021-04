Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch gestern gelang es dem DAX nicht seinen engen Seitwärtstrend der letzten Tage zu verlassen. Die Handelspanne betrug nur rund 60 Punkte. Am Ende des Tages ging er mit einem kleinen Verlust von 0,17 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Goldman Sachs. Goldman Sachs hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und die Erwartungen der Analysten förmlich pulversisiert. Die Aktie legte in der Folge zu, blieb aber noch in der Handelsspanne der Vorwochen. Aus technischer Sicht muss der Kurs jetzt über zwei Marken steigen, um Anschlusssignale zu generieren. Dann könnte das Rekordhoch in den Fokus rücken.