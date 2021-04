DGAP-News: Sweet Earth / Schlagwort(e): Expansion

Sweet Earth: Sweet Earth beginnt mit der Untersuchung von Produkten gegen trockene Augen und wird im Woman's World Magazin vorgestellt



15.04.2021 / 08:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sweet Earth wird im Woman's World Magazin vorgestellt und stellt Update zu Bioverfügbarkeitsforschung bereit



VANCOUVER, British Columbia. 15. April 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es im Abschnitt Healthy Living (Gesundes Leben) des Woman's World1 Magazine vorgestellt wurde, Amerikas führendes Tabloid/Portal für Gesundheit und Fitness für Frauen über 50. Der Artikel in der Ausgabe des Woman's World Magazine vom 12. April 2021 hebt die potenziellen Vorteile der Verwendung von CBD Hydrating Oat & Honey Facial Cleanser für das Trockene-Auge-Syndrom (Dry Eye Syndrome "DES") hervor. Das Unternehmen verzeichnete seit dem Artikel einen deutlichen Umsatzanstieg bei seinen Gesichtsreinigern. Der Artikel über gesundes Leben ist eine behandlungsorientierte Zusammenfassung einer Patientin, der von ihrem Arzt empfohlen wurde, den Gesichtsreiniger von Sweet Earth als natürliches Heilmittel zur Linderung schwerer Symptome2 des Trockene-Auge-Syndroms anzuwenden. In den nächsten Monaten ließen die Symptome der Patientin nach und sie ist jetzt beschwerdefrei. Laut Healthline3 und Weedmaps4 ist bekannt, dass CBD bei Entzündungen, einschließlich der Bereiche um das Auge, Linderung und Vorteile bietet. Die potenziellen Vorteile für DES müssen jedoch noch untersucht werden. Das Unternehmen wird in naher Zukunft eine Studie starten, um die Vorteile seines Produkts für DES besser zu verstehen. Sweet Earth ist ein Farm-to-Shelf-Unternehmen (von der Farm bis ins Ladenregal), das den Nutzen der Forschung in den Vordergrund stellt, wie es in seiner Pressemitteilung vom 16. Februar 2021 zu Bioverfügbarkeitsstudien und Produktentwicklung bei NAVCO Pharmaceuticals Limited, einem akkreditierten Labor in Burlington, Ontario, hervorgehoben wurde. Die aktuelle Studie des Unternehmens, "Aufnahme der Körpercremes durch die Haut" (Skin Redeemability for Body Creams), testet speziell die Bioverfügbarkeit, Sicherheit und Wirksamkeit seiner Lotionen durch ein besseres Verständnis der Permeabilität. Chris Cooper, CFO von Sweet Earth, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die positive Darstellung im Artikel aus dem Woman's World-Magazin und haben bereits erhebliche positive Auswirkungen auf den Umsatz festgestellt. Wir sind gleichermaßen ermutigt durch das positive Feedback der wachsenden Anzahl von Produktbenutzern. Es ist erfreulich, dass unsere früheren und laufenden Forschungen positive Benutzerergebnisse zu zeigen scheinen."

1Woman's World ist ein amerikanisches Supermarkt-Wochenmagazin mit einer Auflage von 1,6 Millionen Lesern und einem führenden Online-Portal.

2Das Trockene-Auge-Syndrom, auch als Keratokonjunktivitis sicca bekannt, ist der Zustand trockener Augen. Andere damit verbundene Symptome sind Reizungen, Rötungen, Ausfluss und leicht ermüdbare Augen. Es kann auch zu verschwommenem Sehen kommen. Die Symptome können von leicht und gelegentlich bis schwer und kontinuierlich reichen.

3Quelle: https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits

4Quelle: https://weedmaps.com/learn/cbd/cbd-oil-inflammation



Über Sweet Earth

Unternehmens-Website: https://sweetearthcbdcorp.com

Sweet Earth ist ein vertikal integrierter "Farm-to-Shelf"-Hanferzeuger (von der Farm bis ins Ladenregal) mit einer Farm in Applegate, Oregon, der eine vollständige Palette von Hanf- und CBD-Produkten für den US-amerikanischen und globalen Markt führt. Sweet Earths Produkte kombinieren CBD mit pflanzlichen und biologischen Inhaltsstoffen, die alle aufgrund ihrer vorteilhaften Eigenschaften ausgewählt wurden, um zu beruhigen, zu verjüngen und Entzündungen zu reduzieren. Neben hochwertigen Endprodukten ist Sweet Earth stolz auf Nachhaltigkeit, indem der Einsatz von Kunststoffen sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung minimiert wird. Sweet Earths hausinternes Genetik-Team hat an seiner eigenen geschützten Hanfsorte gearbeitet. Sweet Earth unterhält ein Portfolio von Haut- und Körperpflegeprodukten, die Gesichtsprodukte, Pflegeprodukte für Männer, Spa-, Hanf- und Muskelprodukte umfassen, die auf ihre Website https://sweetearthskincare.com verkauft werden. Sweet Earth betreibt auch ein geschütztes Online-Shopping-Portal für anspruchsvolle Haustierhalter, in dem Leckerlies für Haustiere angeboten werden, die aus hochwertigen Zutaten bestehen, die weiter mit CBD und Vitamin E angereichert sind. Die Leckerlies werden auf ihrer Website verkauft: https://www.sweetearthpets.com. Sweet Earth hat eine CBD-Produktlinie entwickelt. Die Zigaretten dieser Produktlinie bestehen zu 100 % aus in den USA natürlich angebauter Hanfblüten, die reich an nicht berauschenden Cannabinoiden wie CBD und Cannabigerol ("CBG") sind. Die Zigaretten sind völlig frei von Tabak, Nikotin oder Zusatzstoffen. Die Zigaretten sind auch reich an Terpenen wie Pinen, Limonen und Myrcen und werden auf dem Online-Portal https://www.sweetearthsmooth.com verkauft. Im Auftrag des Board of Directors "Peter Espig" Für weitere Informationen : Peter Espig / CEO and Director

Tel.: (778) 385-1213

E-mail: info@sweetearthcbd.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

15.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de