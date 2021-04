Einen kleinen Seitenhieb leistet sich die Kryptobörse Coinbase beim Börsengang. "Crypto's always open", sprich Kryptowährungen werden rund um die Uhr gehandelt, wirbt sie bei der Einführung der Aktie an der Technologiebörse Nasdaq. Dort werden Geschäfte "nur" von 9:30 Uhr bis 4:00 Uhr gemacht. Der Börsengang von Coinbase ist anders als üblich und auch die Aktie hat ihre Besonderheiten. Kryptobörse Coinbase mit Class-A-Shares und Class-B-Shares Die Käufer von Coinbase-Aktien haben begrenzte Rechte, denn Coinbase hat zwei unterschiedliche Aktienklassen. Class A-Aktien haben 1 Stimmrecht, während Class-B-Shares 20 Stimmrechte pro Aktie besitzen. So hat der Mitgründer und Vorstand Brian Armstrong mit seinen Class-B-Aktien 22 Prozent der Stimmrechte inne, Führungskräfte und Mitarbeiter besitzen 54 Prozent der Stimmrechte. Die Stimmrechte der freien Aktionäre ...

