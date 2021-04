Impossible Foods plant offenbar den Gang an die Börse. Auf welchem Weg, wird derzeit offenbar noch diskutiert. Dass der Börsengang aber Milliarden in die Konzernkasse spülen dürfte, scheint bereits festzustehen.? Impossible Foods offenbar in Gesprächen über kommenden Börsengang - Klassisches IPO oder Fusion mit SPAC noch nicht entschieden? Zehn-Milliarden-Dollar-Bewertung möglichGesunde Ernährung liegt voll im Trend. Auch an der Börse sind Veggie-Aktien gefragt: So kann etwa die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...