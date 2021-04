Ja, ich habe in diesem Jahr Aktien von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) und auch von Redfin (WKN: A2DU22) gekauft. Beide Aktien setzen auf den Ansatz, den ich künftig verstärkt wählen möchte: nämlich starke Wachstumsaktien, die langfristig herausragende Renditen generieren können. Die Aktien von Beyond Meat und Redfin haben teilweise eine Schwächeperiode hinter sich. Da ich allerdings einen Ansatz verfolge, der auf Jahre und Jahrzehnte aus ist, ist mir diese kurzfristige Performance eigentlich ziemlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...