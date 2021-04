Aer Soléir entwickelt Onshore-Projekte für erneuerbare Energien in Europa

HOUSTON, April 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantum Energy Partners ("Quantum"), eine Investmentplattform für saubere Energie und eine Tochtergesellschaft von 547 Energy LLC ("547 Energy"), gibt heute bekannt, dass sie mit Andy Kinsella ("Kinsella"), einem europäischen Veteran im Bereich sauberer Energie, eine Partnerschaft eingegangen ist, um ein neues Unternehmen zu gründen, das ein Multi-Gigawatt-Portfolio von Onshore-Wind-, Solar- und Energiespeicherprojekten in ganz Europa entwickeln, bauen, besitzen und betreiben soll. Die neue Plattform, Aer Soléir, wird ihren Hauptsitz in Dublin, Irland, haben.



Kinsella verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im internationalen Energiesektor und arbeitete in führenden Positionen bei Unternehmen wie dem irischen Electricity Supply Board (ESB), ESB International, GE, Siemens und zuletzt Mainstream Renewable Power, wo er als CEO tätig war. Darüber hinaus war Kinsella Mitglied des Beratungsausschusses für die Branche der erneuerbaren Energien der Internationalen Energieagentur (Paris), Vorsitzender von Smart Wind (einem Konsortium für die Entwicklung von Offshore-Windenergie von Mainstream, Siemens und Ørsted), Mitglied des Energie-Unterausschusses der britisch-irischen Handelskammer und Mitglied des Beratungsausschusses des unabhängigen Ausschusses für Klimawandel (London).

Gabriel Alonso, CEO und President von 547 Energy, sagt: "Der europäische Green Deal liefert die politische Roadmap für den Wandel in Europa hin zu einer sauberen Energiewirtschaft und treibt Europas politische Ambition voran, bis 2050 der weltweit erste klimaneutrale Kontinent zu sein." Alonso fügt hinzu: "Wir sind der Ansicht, dass es keinen besseren Zeitpunkt gibt als jetzt, in die beschleunigte Umstellung auf saubere Energie zu investieren. Wir freuen uns sehr, mit Andy zusammenzuarbeiten, der die Leitung dieses neuen Projekts übernimmt. Wir haben volles Vertrauen in Andys Fähigkeit, Aer Soléir zu einem führenden europäischen Entwickler zu machen, der ausschließlich auf erneuerbare Energien spezialisiert ist, und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit auf diesem Weg."

Sean O'Donnell, Managing Director bei Quantum und Director von 547 Energy, sagt: "Wir kennen Andy schon seit Jahren und freuen uns, die Präsenz von Quantum im Bereich der sauberen Energie durch diese Partnerschaft mit ihm weiter auszubauen. Er ist eine bewährte und umsetzungsstarke Führungskraft, die Anlegern starke Ergebnisse liefern kann. Die Aufgabe, das europäische Stromnetz CO 2 -neutral zu machen, ist ein bedeutsames Vorhaben, das die Vision und das Engagement von Unternehmern wie Andy und dem Team von Aer Soléir erfordert."

Andy Kinsella, Gründungspartner und Chief Executive Officer von Aer Soléir, merkt an: "Ich freue mich persönlich sehr, diese spannende Arbeit mit der Unterstützung, Vision und Expertise von 547 Energy und Quantum zu leiten. Aer Soléir hat es sich zum Ziel gesetzt, erstklassige große Projekte für den Energiewandel zu entwickeln und zu bauen, die den Gemeinden in ganz Europa einen merklichen und langfristigen wirtschaftlichen Nutzen bringen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden sichere, zuverlässige und wertvolle saubere Energie zur Verfügung zu stellen und unseren Anlegern überdurchschnittliche Renditen zu bieten. Unsere Vision ist, dass eines Tages jedem einzelnen nachhaltiger Strom zur Verfügung steht, und wir freuen uns, einen aktiven Beitrag zu einer Zukunft mit sauberer Energie für alle leisten zu können."

ÜBER 547 ENERGY

547 Energy hat das Ziel, durch Partnerschaften mit führenden Unternehmern, die das Wachstum in der sauberen Energiewirtschaft vorantreiben, den Wert für seine Anleger zu maximieren. Bis heute hat 547 Energy in ConnectGen LLC , BlueFloat Energy LLC und ENORA S.A. investiert. 547 Energy wurde vom Branchenveteran Gabriel Alonso gegründet und wird von diesem auch geführt. Das Unternehmen wird von Quantum Energy Partners unterstützt, einem führenden Kapitalanbieter für die globale Energiebranche. Für weitere Informationen zu 547 Energy senden Sie bitte eine E-Mail an info@547energy.com oder wenden Sie sich an Joe Sy unter +1-713-452-2189.

Woher kommt der Name "547 Energy"?

Das menschliche Auge sieht Farben mit Wellenlängen von etwa 400 Nanometern (violett) bis 700 Nanometern (rot), wobei Grün eine Wellenlänge von etwa 490 bis 575 Nanometern hat. Eine Wellenlänge von 547 Nanometern ist als "elektrisches Grün" sichtbar, eine Farbe, die das übergeordnete Ziel von 547 Energy darstellt - eine Zukunft mit nachhaltiger Energie voranzutreiben.

ÜBER QUANTUM ENERGY PARTNERS

Quantum Energy Partners wurde 1998 gegründet und ist ein führender Anbieter von Private-Equity-Kapital für die globale Energiebranche, der seit der Auflegung gemeinsam mit seinen verbundenen Unternehmen mehr als 17 Milliarden USD in Kapitalzusagen verwaltet hat. Für weitere Informationen zu Quantum besuchen Sie www.quantumep.com oder wenden sich an Michael Dalton unter (713) 452-2110.