Offenbar plant der Konkurrent Impossible Foods den Gang an die Börse. Auf welchem Weg, wird derzeit noch diskutiert. Dass der Börsengang aber Milliarden in die Konzernkasse spülen dürfte, scheint bereits festzustehen. Eine 10 Mrd. $-Bewertung erscheint möglich. Bislang war die BEYOND MEAT-Aktie, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate ein Kursplus von rund 80,96 % vorweisen konnte, alternativlos. Das könnte sich nun bald ändern...



