DJ PTA-HV: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG: Ergänzte Tagesordnung der 24. ordentlichen Hauptversammlung - am Dienstag, 4. Mai 2021 um 11 Uhr

Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG

Klagenfurt (pta012/15.04.2021/09:00) - Durchführung als virtuelle Versammlung am Sitz der Gesellschaft in 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Bahnstraße 89

Fax: +43 463 32109 795 Internetseite: www.sw-umwelttechnik.com

Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020

5. Ergänzung gemäß § 109 AktG auf Aktionärsantrag: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates): Änderung der Mitgliederanzahl

6. Wahlen in den Aufsichtsrat

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals

8. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital und Aktien)

9. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

10. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021

Klagenfurt, im April 2021

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Adresse: Bahnstraße 89, 9021 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. (FH) Nicolette Barg-Szalachy Tel.: +43 664 808 69 145 E-Mail: nicolette.barg-szalachy@ketchum-publico.at Website: www.sw-umwelttechnik.com

ISIN(s): AT0000808209 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

