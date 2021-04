Für die Nordex Group weht operativ weiterhin ein mehr als günstiger Wind: So strich der Windturbinenbauer im Auftaktquartal Aufträge für 279 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 1.247 Megawatt (Q1-2020: 1.644 MW) ein. Auf Turbinen der Delta4000-Baureihe entfielen dabei 906 MW oder 73%, alle weiteren Anlagen gehören zur Delta-Baureihe in der 3-MW-Klasse. In zehn europäischen Ländern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...