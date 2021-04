Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SA

ISIN: LU1673108939



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.04.2021

Kursziel: 8,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst:



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung:

In einem Konsortium mit CPI Property Group SA (CPI) bietet Aroundtown ein Cash-Angebot zum Kauf von Aktien der Globalworth Real Estate Investments Ltd (GWI) zu einem Preis von EUR7,00 pro Aktie an. Das Konsortium hält bereits über 50% der GWI (JE20-Anteile: AT 22,0%; CPI 29,6%), eine führende gewerbliche Vermieterin und Entwicklerin auf dem CEE-Markt (Mittel- und Osteuropa). Das Angebot bewertet die verbleibenden GWI-Aktien mit EUR774 Mio. In Anbetracht der liquiden Mittel in Höhe von + EUR3 Mrd. passt das Angebot problemlos in die Kapitalstrukturparameter von AT, während das Konsortium seinen Anteil mit einem Abschlag von 20% auf den 2020-NAVPS von GWI (EUR8,70) erhöhen könnte. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,60 bei.





First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.60 price target.





Abstract:

In a consortium with CPI Property Group SA (CPI), Aroundtown is launching a cash offer to purchase shares of Globalworth Real Estate Investments Ltd (GWI) at EUR7 per share. The consortium already holds over 50% of GWI (YE20 stakes: AT 22.0%; CPI 29.6%), a leading commercial landlord and developer in the CEE (Central and Eastern Europe) market. The offer values the remaining GWI shares at EUR774m. Considering cash and liquid assets of +EUR3bn, the offer fits comfortably within AT's capital structure parameters, while the deal would allow the consortium to boost their stake at a 20% discount to GWI's YE20 NAVPS of EUR8.7. We remain Buy-rated on Aroundtown with an EUR8.6 price target.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22317.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°