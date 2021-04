London (ots/PRNewswire) - Das Online-Trading-Brokerage-Unternehmen Gloffix hat seine Dienstleistungen für den deutschen Markt erfolgreich eingeführt. Mit einem gut etablierten Ruf im Online-Handel auf den Forex- und Kryptowährungsmärkten bietet Gloffix neue Möglichkeiten für den Handel auf dem deutschen Markt.Angetrieben von einer robusten Plattform, die Trades in nur wenigen Sekunden ausführt, ist Gloffix bereit, täglich mehr europäische und internationale Kunden aufzunehmen. Darüber hinaus bietet Gloffix (https://gloffix.com/de/) Händlern Unterstützung bei jedem Schritt des Weges, von der Kontoeröffnung über die Finanzierung bis hin zur Ausführung und Verwaltung von Trades, wobei erstklassige Kundendienstmitarbeiter zur Verfügung stehen.Das Handelsportal ist dynamisch und sehr benutzerfreundlich. Ein weiterer Vorteil des Handels mit Gloffix ist die Benutzerfreundlichkeit der gesamten Handelsplattform und des Systems. Gloffix hält den Handel einfach und bietet gleichzeitig modernste Tools für alle Kunden.Handel im 21. Jahrhundert mit einem KlickNeue Trader können besonders vom Aufbau der Gloffix-Plattform profitieren. Die Verwaltung Ihrer laufenden Trades und die Überprüfung Ihrer Handelshistorie mit allen gewünschten Informationen in geradliniger Art und Weise, mit einfachen Symbolen, die eine einfache Nutzung fördern. Darüber hinaus bietet Gloffix Trainingsmodule an, die Händlern auf professionellem Niveau Einblicke in Handelspaare geben, einschließlich technischer und fundamentaler Analysewerkzeuge, die den Händlern helfen, einen informativen Einblick in ihre Trades zu bekommen.In seinen jüngsten Äußerungen über den Eintritt in den deutschen Markt sagte Gloffix-CEO Hakeem Walsh: "Wir sind uns der Beliebtheit des Handels in Deutschland sehr bewusst und freuen uns, unseren deutschen Kunden die erstklassige Handelserfahrung bieten zu können, die wir allen unseren Gloffix-Kunden bieten, und nun auch in ihrer Muttersprache. Wir freuen uns auf ein langes und erfolgreiches Handelsumfeld auf dem deutschen Markt."Über GloffixGloffix wurde 2009 von einer Gruppe von erfahrenen Brokern und Analysten gegründet und hat es geschafft, während seiner gesamten Betriebszeit ein angesehener Name im Online-Trading-Sektor (https://gloffix.com/AboutUs) zu bleiben. Das Unternehmen war ein Pionier bei vielen Veränderungen in der Online-Trading-Branche, einschließlich der Implementierung von Web- und herunterladbaren Plattformen wie Sirix und MetaTrader. Heute bietet Gloffix seinen Handelspartnern Zugang zu einer Vielzahl von Vermögenswerten, einschließlich Aktien, Rohstoffen, Indizes, Forex und Kryptowährungen, mit der Garantie auf wettbewerbsfähige Spreads. Das Support-Team des Unternehmens steht den Nutzern zur Verfügung und ist über Telefon, E-Mail, Direktnachrichten und eine Chat-Funktion vor Ort erreichbarPressekontakt:Gloffix Spokesperson: Joseph Mellafinance@gloffix.com+441283896000Original-Content von: Gloffix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154866/4889366