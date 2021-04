DGAP-News: EnerKíte GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

EnerKíte sichert sich 3,4 Mio. €-Förderung für Entwicklung von Flugwindkraftanlagen - Starkes Signal für Energiewende und Strukturwandel in Brandenburg - Bis zu 100 zukunftsfähige Arbeitsplätze geplant

Potsdam, 15. April 2021. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) unterstützt die Entwicklung des ersten 100 kW-Serienprototypen des Flugwindkraftanlagenentwicklers EnerKíte mit Fördermitteln des Programms "ProFIT" im Gesamtvolumen von bis zu 3,4 Mio. €. Die Zusage wurde im März erteilt, ein Teil der zur Verfügung gestellten Gelder stammt aus dem EU-Strukturfonds EFRE. Etwa 2,9 Mio. € erhält EnerKíte direkt - etwa hälftig als Darlehen und in Form von Zuschüssen. Weitere rd. 0,5 Mio. € wurden dem Forschungspartner BTU Cottbus für die Optimierung von Leichtbaukomponenten der EnerKíte-Bodenstation gewährt.



EnerKíte mit Sitz im brandenburgischen Kleinmachnow gehört weltweit zu den Pionieren in der Entwicklung von Flugwindkraftanlagen. Flugwindkraftanlagen können durch die Nutzung von Höhenwinden zuverlässig kontinuierlich Strom produzieren und so im Jahr doppelt so viel Energie wie heutige Windräder bereitstellen. Die Anlagen bestehen aus einem Drachen, drei Seilen und einem Steuerungscontainer und sparen so 90 % der Ressourcen, die für die Herstellung einer herkömmlichen Windkraftanlage verbraucht werden. Da Höhenwinde an 80 % der Landfläche verfügbar sind und das Design zukünftig die günstigsten Stromkosten aller grünen Energiequellen ermöglicht, kann "Airborne Wind Energy" einen bedeutenden Beitrag für eine global gelingende Energiewende leisten. Als erster Anbieter fokussiert sich EnerKíte dabei auf Anlagen, die auch an windärmeren On-Shore-Standorten sicher eine grundlastfähige Versorgung gewährleisten. Aufgrund der geringen optischen Beeinträchtigung ist dabei von einer höheren Akzeptanz bei Anliegern auszugehen. International führendes Unternehmen mit regionalen Wurzeln EnerKíte-Gründer und -Geschäftsführer Alexander Bormann kommentiert: "Wir sind sehr stolz über diese Anerkennung unserer bisherigen Entwicklungsarbeit, die weltweit beachtet und angefragt wird und die bereits 44 internationale Patente hervorgebracht hat. Die jetzige Förderung ermöglicht es, bis 2022 den ersten Prototypen der 100 kW-Serienanlage fertigzustellen, die grünen Strom für 200 Haushalte produzieren kann." Teil der Gesamtfinanzierung der Entwicklung ist die laufende Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform FunderNation, über die private Investor*innen bereits mehr als 730.000 € an Risikokapital bereitgestellt haben. "Private und öffentliche Mittel tragen so durch Investitionen in Forschung und Entwicklung zu einem nachhaltigen Strukturwandel in Brandenburg bei. Im Rahmen des Vorhabens selbst werden bereits 2021 zehn neue Stellen für hochqualifizierte Mitarbeiter*innen im Unternehmen geschaffen. Mittelfristig sollen nach Projektende 100 weitere zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen", so Bormann. BTU Cottbus unterstützt mit Künstlicher Intelligenz

Bis zum Ende des Jahres 2022 wird mit dem ProFIT-Projekt der 100 kW-Serienprototyp EK200 SP realisiert. Der Nachweis der Skalierbarkeit von 30 kW auf 100 kW plausibilisiert den späteren Schritt in die MW-Klasse. EnerKíte-Technikchef Bernhard Kämpf fasst zusammen: "ProFIT ermöglicht uns kritische Funktionen in der richtigen Tiefe zu erforschen und gleichzeitig die Technologien für den zuverlässigen und konkurrenzfähigen Betrieb unserer Anlage zu entwickeln." Die Ergebnisse des ProFIT-Projekts stützen somit die Weiterentwicklung und auch den Erfolg der Technologie. Mit dem Erreichen großer Stückzahlen in der Serienfertigung und der abgesicherten Skalierung können EnerKíte Flugwindkraftanlagen zum globalen Zugpferd der Energiewende werden. Das Fachgebiet Polymerbasierter Leichtbau der BTU Cottbus unterstützt als Forschungspartner die Entwicklung leichter dynamischer Komponenten des Masts und der Seilwinden der EnerKíte-Anlage. Mit dem Einsatz von modernen additiven Fertigungsverfahren und Künstlicher Intelligenz (KI) werden Designmethoden optimiert, um komplexe Leichtbaukonstruktionen schnell und präzise zu entwerfen. Das dabei angewandte Multi-Material-Design ist ein fundamentaler Teil der Forschungsarbeit des Instituts und die gewonnenen Erkenntnisse tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung und Optimierung der internen Kompetenzen im Bereich der "Künstlichen Intelligenz" bei. Ferner können die erarbeiteten Grundmodelle auf weitere und sogar artfremde Problemstellungen überführt und dadurch innerhalb zukünftiger Forschungsaufgaben und Industrieprojekte eingesetzt werden. Dazu äußerte sich Fachbereichsleiter Prof. Dr. Holger Seidlitz: "Wir freuen uns, mit unserem Know-how einen elementaren Beitrag zu einer Pionierleistung liefern zu können, die zu Recht das Prädikat "Made in Brandenburg" tragen darf." Über das Fachgebiet Polymerbasierter Leichtbau der BTU Cottbus

Prof. Holger Seidlitz & Marcello Ambrosio Die Leichtbauforschung auf dem Gebiet der Faser-Kunststoff-Verbunde (FKV) ist an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg ein erfolgreicher Forschungsschwerpunkt. Entlang der produktorientierten Wertschöpfungskette beschäftigt sich das internationale und interdisziplinäre Team des Fachgebietes Polymerbasierter Leichtbau (PbL) mit der branchenübergreifenden Entwicklung von energieeffizienten Leichtbaulösungen und zugehörigen Fertigungstechnologien. Ausgehend von der ersten Idee, über den Entwurf von Prototypen, bis hin zur fertigungstechnischen Umsetzung komplexer Technologiedemonstratoren liegt der Fokus vor allem auf der Konstruktion und Simulation sowie auf der Herstellung und dem Test von funktionsintegrativen FKV-Bauweisen. Das Fachgebiet besteht derzeit aus 23 Mitarbeiter*innen. Neben regionalen Partnern aus der Lausitz sowie Grenzregion Polen kooperiert PbL insbesondere mit internationalen Industrie- und Forschungspartnern aus den Bereichen Kunststofftechnik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt. Das Fachgebiet wurde hierbei mit zahlreichen Wettbewerbs- und Clusterpreisen für die wissenschaftlichen Leistungen und erfolgreichen Kooperationsprojekte ausgezeichnet. Über EnerKíte

EnerKíte liefert kostengünstige und grundlastfähige Windenergie. Ein ultraleichter Flügel, der vollautomatische Betrieb in starken und stetigen Höhenwinden und die bodenbasierte Energieerzeugung stellen den höchsten Energieertrag aller grünen Energiequellen sicher -doppelt so viel Strom wie Windturbinen und fünfmal so viel wie Solaranlagen. Die Flugwindkraftanlagen sind einfach zu betreiben und gewährleisten maximale Verfügbarkeit und Sicherheit. EnerKíte wurde von Windenergie-Experten, Luftfahrtingenieuren und Drachen-Enthusiasten gegründet. Das Unternehmen beschäftigt im Raum Berlin derzeit mehr als 20 Mitarbeiter*innen und wurde bereits von der Europäischen Kommission und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 3,5 Mio. € gefördert. EnerKíte arbeitet in enger Kooperation mit führenden Industriepartnern und großen Energieunternehmen, die einen schnellen Markteinstieg und eine kosteneffiziente weltweite Kommerzialisierung der Technologie gewährleisten. Über das ProFIT-Programm / Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

Das Förderprogramm ProFIT unterstützt Unternehmen und Forschungseinrichtungen im Land Brandenburg bei Einzel- und Verbundprojekten in den Phasen Forschung und Entwicklung sowie Marktvorbereitung/ Markteinführung mit Zuschüssen und Darlehen. Ebenfalls gefördert werden Durchführbarkeitsstudien durch externe Dienstleister (Unternehmen oder Forschungseinrichtungen) zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten. Angestrebt sind insbesondere Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und der Technologietransfer, um die wirtschaftliche Verwertung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in Brandenburg zu verstärken und zu beschleunigen. Die eingesetzten Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Brandenburg. Bisher wurden über ProFIT mehr als 152 Millionen € Zuschüsse und Darlehen bewilligt. Pressekontakt:

