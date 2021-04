Einen leichten Zuwachs nach einem ruhigen und impulsarmen Handel konnte auch der heimische Markt verzeichnen, der ATX endete mit einem Plus von 0,4%. Konjunkturdaten gab es kaum und auch die in den USA gemeldeten Erstquartalszahlen einiger Konzerne wirkten sich nicht merklich im Handel aus. Stark waren gestern auch in Wien die Ölwerte dank der anziehenden Rohstoffpreise, die OMV verzeichnete einen Anstieg von 2,5%, für den Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann ging es gar um 3,1% nach oben. Marinomed legte Geschäftszahlen vor, das Biotechnologieunternehmen hat 2020 seinen Umsatz gesteigert und den Verlust reduziert und konnte insgesamt die Erwartungen leicht übertreffen, dennoch musste die Aktie gestern mit einem Abschlag von 1,4% schliessen. Ein kleines ...

