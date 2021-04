DJ MÄRKTE EUROPA/DAX steckt weiter fest - Kurssprung bei SAF-Holland

Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Getreu dem Motto, und täglich grüßt das Murmeltier, zeigen sich die Börsen in Europa auch am Donnerstag zunächst nur wenig verändert. Dem DAX steht damit der bereits achte Konsolidierungstag nach dem Rekordhoch am Osterdienstag bevor. Die Vorgaben der Wall Street sind besonders für den Technologiesektor ungünstig, der Nasdaq-Composite gab um 1,0 Prozent nach.

Der DAX zieht zaghaft an um 0,1 Prozent auf 15.230 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 0,1 Prozent. Am Rentenmarkt erholen sich die Kurse nach dem deutlichen Rückgang am Vortag etwas, der Euro tendiert seitwärts.

Vor der Quartalsberichtssaison und vor dem Hintergrund des andauernd deutlichen Anstiegs der Infektionszahlen in Deutschland herrscht weiter eine gewisse Lethargie. Dessen ungeachtet haben die guten Quartalszahlen vom Vortag von SAP, Covestro und den ersten US-Banken gezeigt, dass die hohen Bewertungen an den Börsen gerechtfertigt sein könnten.

ABB überzeugt

Umsatz, Marge, Ausblick - die Geschäftszahlen und Aussagen von ABB kommen an der Börse gut an. Die Aktie gewinnt 3,2 Prozent. Die Gewinnmarge konnte zum Jahresauftakt um rund 30 Prozent gesteigert werden. Weil sich das Geschäft zuletzt belebt hat, schraubt ABB zudem den Umsatzausblick nach oben.

Positiv werden auch die Erstquartalszahlen von Drägerwerk (+5,2%) kommentiert. Hier wurde im ersten Quartal eine operative Gewinnmarge von gut 16 Prozent erzielt, deutlich über den für das Gesamtjahr erwarteten 5 bis 8 Prozent. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahr um über 28 Prozent zu. Dass die Sonderkonjunktur für das Unternehmen, das in der Pandemie vor allem mit seinen Beatmungsgeräten mehr Bekanntheit erlangte, aber wie erwartet endet, ist am Auftragseingang abzulesen, der um rund 45 Prozent eingebrochen ist.

Wenig verändert zeigen sich Fraport. Der Flughafenbetreiber leidet wie zu erwarten weiter massiv unter der Pandemie. Der Flughafen Frankfurt zählte im März 925.277 Passagiere, 56,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, in dem das Verkehrsaufkommen aufgrund der beginnenden Corona-Krise bereits deutlich reduziert war. Im Vergleich zu März 2019 ging das Verkehrsaufkommen um 83,5 Prozent zurück.

Sonderdividende bei MBB - SAF-Holland zweistellig im Plus

Ein Kursplus von 2,7 Prozent verzeichnen MBB. Das Unternehmen will angesichts der guten Geschäftsentwicklung die Dividende deutlich erhöhen. Nach dem Börsengang der Tochter Friedrich Vorwerk soll zur auf 0,88 von 0,70 Euro je Aktie erhöhten Basisdividende eine gleich hohe Zusatzdividende gezahlt werden.

SAF-Holland (+10,4%) und Süss Microtec (+2,6%) profitieren derweil von Kaufempfehlungen. Berenberg sieht beim Lkw-Zulieferer SAF-Holland auch nach der Kursrally noch Potenzial nach oben. Das Unternehmen werde nicht nur von der zyklischen Erholung profitieren, vielmehr dürften die schon vor Covid-19 ergriffenen Maßnahmen zur Kostensenkung sowohl dem Gewinn als auch dem Cashflow zugute kommen.

Bewegung könnte es bei Aktien deutscher Immobilienunternehmen wie Deutsche Wohnen und Vonovia geben, die zunächst kaum verändert im Markt liegen. Am, Vormittag steht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu drei Verfahren zum Berliner Mietendeckel an. Mit dem Mietendeckel wurden die Mieten für knapp 1,5 Millionen Wohnungen eingefroren und Mietobergrenzen eingeführt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.979,62 0,08 3,34 12,02 Stoxx-50 3.365,22 0,07 2,19 8,28 DAX 15.230,91 0,14 21,76 11,02 MDAX 32.817,28 0,33 108,17 6,56 TecDAX 3.484,80 0,06 2,00 8,47 SDAX 15.901,00 0,40 62,56 7,69 FTSE 6.962,36 0,33 22,78 7,42 CAC 6.211,27 0,04 2,69 11,89 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 0,00 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,62 -0,01 -1,06 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1983 +0,04% 1,1974 1,1975 -1,9% EUR/JPY 130,49 -0,01% 130,41 130,47 +3,5% EUR/CHF 1,1053 -0,02% 1,1055 1,1050 +2,2% EUR/GBP 0,8693 -0,01% 0,8689 0,8681 -2,7% USD/JPY 108,89 -0,04% 108,91 108,95 +5,4% GBP/USD 1,3786 +0,05% 1,3780 1,3795 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,5366 +0,08% 6,5383 6,5277 +0,5% Bitcoin BTC/USD 63.155,25 +0,57% 63.198,25 62.846,93 +117,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,04 63,15 -0,2% -0,11 +29,5% Brent/ICE 66,59 66,58 +0,0% 0,01 +29,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.747,31 1.737,10 +0,6% +10,21 -7,9% Silber (Spot) 25,57 25,43 +0,6% +0,14 -3,1% Platin (Spot) 1.185,20 1.175,40 +0,8% +9,80 +10,7% Kupfer-Future 4,16 4,13 +0,8% +0,03 +18,1%

April 15, 2021 03:21 ET (07:21 GMT)

