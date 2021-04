DJ Merck KGaA investiert in Standort im japanischen Shizuoka

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Technologieunternehmen Merck investiert 20 Millionen Euro in den Ausbau seiner Kapazitäten in den Bereichen Forschung und Entwicklung (F&E) sowie Produktion an seinem Standort Shizuoka in Japan. Geplant ist der Aufbau neuer Infrastruktur für Innovationen auf dem Gebiet der Elektronikmaterialien, wie die Darmstädter mitteilten. Das Investitionsvorhaben soll bis Januar 2022 abgeschlossen sein.

April 15, 2021 03:25 ET (07:25 GMT)

