Das Turnier in Zusammenarbeit mit Sony beginnt am 3. Juni 2021

Activision hat heute die erneute Austragung der Call of Duty: MobileWorld Championship angekündigt. Die von Sony präsentierten Weltmeisterschaften beginnen am 3. Juni 2021, und teilnahmeberechtigte Spieler im Ranked Mode von Call of Duty: Mobile können um In-Game-Belohnungen und einen Anteil des Preisgelds in Höhe von insgesamt mehr als 2 Mio. USD konkurrieren.

"Die weltweite Begeisterung für Call of Duty: Mobile ist unglaublich, und unsere Spieler haben weiterhin viel Spaß mit diesem Spiel", sagte Matt Lewis, Vorstand der Mobile-Abteilung bei Activision. "Nach dem letztjährigen Wettbewerb haben wir das Preisgeld sowie die Anzahl der qualifikationsberechtigten Teams erhöht, sodass es für Fans noch mehr Gründe dafür gibt, zu beweisen, dass sie das Zeug dazu haben, die Besten zu werden

Die von Sony präsentierte Call of Duty: Mobile World Championship 2021 steht teilnahmeberechtigten Spielern auf der ganzen Welt offen und wird regional in mehreren Phasen durchgeführt. Das neueste Flaggschiff-Smartphone von Sony, das Xperia 1 III, wird das offizielle Mobilgerät der Weltmeisterschaft sein und ein Spielerlebnis mit 120 FPS* bieten. Berechtigte Spieler können über In-Game-Wettbewerbe in ausgewählten Regionen und auch über andere Turniere um einen Platz beim Weltmeisterschaftsfinale kämpfen (Einzelheiten folgen in Kürze). Fans können den Spielern von Call of Duty: Mobileauf dem neuen offiziellen YouTube-Kanal für E-Sportsunter https://www.callofduty.com/mobile/esports zusehen, wie sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Weitere Informationen zum Sony Xperia 1 III finden Sie unter www.sony.net/xperia-1m3/gamers?cid=sco-gl-codm2021-a1.

Call of Duty: Mobile ist das ultimative Action-Erlebnis mit Ich-Perspektive, das von Fans bevorzugte Karten, Modi, Waffen und Charaktere aus Call of Duty in einem Komplettpaket für Mobilgeräte enthält, einschließlich der Modern Warfare-Serie und des Black Ops-Universums. Call of Duty: Mobile wird von den preisgekrönten TiMi Studios von Tencent Game entwickelt und von Activision (Nasdaq: ATVI) veröffentlicht.

Call of Duty: Mobile kann kostenlos auf Android- und iOS-Geräten gespielt werden. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.callofduty.com/mobile, www.youtube.com/callofdutymobile oder folgen Sie Call of Duty: Mobile auf Twitter, Instagram und Facebook.

Über Activision

Activision mit Hauptsitz in der kalifornischen Stadt Santa Monica ist einer der führenden Produzenten und Publisher von interaktiver Unterhaltung. Activision hat Betriebe auf der ganzen Welt und ist eine Abteilung von Activision Blizzard (Nasdaq: ATVI), einem auf dem S&P 500 geführten Unternehmen. Weitere Informationen über Activision und seine Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens, www.activision.com, oder unter @Activision.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Informationen in dieser Pressemitteilung, welche die Erwartungen, Pläne, Absichten oder Strategien von Activision Publishing in Bezug auf die Zukunft betreffen, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Daten, Merkmalen, Programmen und Funktionen von Call of Duty: Mobile und der Call of Duty: Mobile World Championship 2021, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Fakten sind und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Activision Publishing in der Zukunft wesentlich von den Aussagen in dieser Mitteilung abweichen, zählen u. a. unerwartete Produktverzögerungen und sonstige Faktoren, die in den Abschnitten für Risikofaktoren im aktuellen Jahresbericht von Activision Blizzard auf Formblatt 10-K sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q genannt sind. Die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die Activision Publishing und Activision Blizzard zum Zeitpunkt dieser Mitteilung vorlagen, und weder Activision Publishing noch Activision Blizzard übernimmt irgendeine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen, die bei ihrer Veröffentlichung für wahr gehalten werden, können sich schließlich als falsch erweisen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse von Activision Publishing oder Activision Blizzard dar und sind vorbehaltlich Risiken, Ungewissheiten und sonstiger Faktoren, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen.

ACTIVISION, CALL OF DUTY und MODERN WARFARE sind Marken von Activision Publishing, Inc. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

120 FPS sind möglicherweise nicht in allen Spielmodi von Call of Duty: Mobile verfügbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210415005404/de/

Contacts:

Dior Brown

Activision

Dior.Brown@activision.com