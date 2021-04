Linz (www.anleihencheck.de) - Höhere Inflationsdaten in Schweden haben gestern der Schwedischen Krone etwas Auftrieb gegeben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aufgrund der Corona Pandemie bleibe die Riksbank vorsichtig und erwarte starke Schwankungen bei den Zahlen. Eine mögliche Zinssenkung sei wegen der sich erholenden Wirtschaft im Moment vom Tisch. Auch Zinserhöhungen seien aktuell kein Thema. Obwohl es in Schweden keinen Lockdown gebe, gebe es dennoch Restriktionen, die die Wirtschaftsentwicklung beeinflussen würden. (15.04.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...