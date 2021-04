Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit einem 10-jährigen Covered Bond war die niederländischen NIBC erfolgreich, so die Analysten der Helaba.Mit einem Spread von MS +9 sei die Emission zwar im Vergleich zur jüngsten Deka-Emission (MS -2) schwächer gepreist gewesen. Für den 500-Mio-Deal hätten aber Gebote von über 1,35 Mrd. EUR vorgelegen. Die Marktteilnehmer hätten wohl auch deshalb zugegriffen, weil das Emissionsvolumen bei Covered Bonds wegen der EZB-Aktivitäten in diesem Jahr geringer ausfallen dürfte und obwohl es sich bei dem Rückzahlungsmodell um ein in den Niederlanden verbreitetes Conditional Pass-Through (CPT) handele, sodass der Rückzahlungstermin ex ante nicht eindeutig festzulegen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...