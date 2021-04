Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel knapp behauptet gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 9.45 Uhr mit einem moderaten Minus in Höhe von 0,10 Prozent bei 3.202,11 Punkten. An den europäischen Leitbörsen überwogen im Frühgeschäft hingegen die leicht positiven Vorzeichen. Thema des Handelstages ist international vor allem die Vielzahl zur Veröffentlichung anstehender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...