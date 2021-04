DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Chinesische Börsen geben etwas nach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien haben sich am Donnerstag überwiegend mit leichten Kursgewinnen gezeigt, in Schanghai und Hongkong gaben die Indizes jedoch etwas nach. Von der Wall Street kamen negative Vorgaben, dort hatten nach den jüngsten Rekordhochs Gewinnmitnahmen eingesetzt.

In Tokio traten die Kurse mehr oder weniger auf der Stelle, hatten aber am Mittwoch gegen die positive regionale Tendenz nachgegeben. Der Nikkei gewann 0,1 Prozent auf 29.643 Punkte. Aktien des Energiesektors profitierten vom Anstieg der Ölpreise am Vortag. Inpex legten um rund 3,3 Prozent zu und Japan Petroleum Exploration um 3,7 Prozent. Im Technologiesektor fielen Lasertec um 1,4 Prozent, Advantest um 2,6 Prozent und Yaskawa Electric um 2,5 Prozent. Hier hatten sich die Anleger in Erwartung der Geschäftszahlen des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing zurückgehalten.

TSMC hat im ersten Quartal seinen Gewinn dank der pandemiebedingten höheren Nachfrage nach Halbleitern deutlich gesteigert. Die Aktie legte an der Börse in Taiwan (+1,3%) vor den erst nach Handelsende veröffentlichten Zahlen um 1,1 Prozent zu.

Alibaba von Gewinnmitnahmen belastet

An den chinesischen Börsen ging es etwas nach unten. Die Aktienmärkte erholten sich jedoch etwas von höheren Abschlägen im Verlauf. In Schanghai gab der Composite-Index um 0,5 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index notiert im späten Handel in Hongkong 0,5 Prozent niedriger. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Peking die Stützungsmaßnahmen zurückfahren könnte, da sich die Wirtschaft zunehmend erhole. Auch wurde auf ein steigendes Zinsumfeld in China hingewiesen. Gewinnmitnahmen drückten in Hongkong Alibaba um 1,6 Prozent. Die Aktie hatte an den vergangenen Tagen von der Erleichterung darüber profitiert, dass mit der am Wochenende vom chinesischen Regulierer verhängten Geldstrafe die kartellrechtliche Untersuchung beendet und somit sehr viel Unsicherheit beseitigt worden war.

Ermutigende Arbeitsmarktdaten stützten derweil den Aktienmarkt in Sydney, wo der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent zulegte. Im März ist die Arbeitslosigkeit in Australien abermals gesunken. Öl- und Rohstoffwerte wie Rio Tinto (+2,9%), BHP (+2,9%), Woodside (+0,8%) und Fortescue (+3,5%) erhielten auch hier Rückenwind vom Ölpreisanstieg. Whitehaven Coal brachen um 15 Prozent ein, nachdem das Unternehmen die Jahresprognose gesenkt hatte. Nach einer Kapitalerhöhung ging es für die Aktie des Finanzdienstleisters Zip um 6,9 Prozent abwärts.

Um 0,4 Prozent aufwärts ging es mit dem Kospi in Seoul, nachdem die südkoreanische Notenbank den Leitzins unverändert gelassen hatte. Unter den Einzelwerten sprangen Kakao um 7,6 Prozent nach oben. Die Aktie des Internetunternehmens war wegen eines Aktiensplits in den vergangenen drei Tagen vom Handel ausgesetzt. Die Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Apple beim Bau eines Elektroautos gab LG Electroncis (+6,5%) Auftrieb. Die Aktie des Stahlherstellers Posco (+2,2%) profitierte von einem guten Ausblick auf das Zuliefergeschäft für Batterien für Elektroautos.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.058,60 +0,51% +7,16% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.642,69 +0,07% +7,93% 08:00 Kospi (Seoul) 3.194,33 +0,38% +11,17% 08:00 Schanghai-Comp. 3.398,99 -0,52% -2,13% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.765,84 -0,47% +5,97% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.076,73 +1,25% +15,91% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.185,17 +0,18% +11,80% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.605,88 +0,48% -1,78% 11:00 BSE (Mumbai) 48.080,38 -0,96% +0,44% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1984 +0,0% 1,1979 1,1968 -1,9% EUR/JPY 130,41 -0,1% 130,50 130,41 +3,4% EUR/GBP 0,8688 -0,1% 0,8694 0,8675 -2,7% GBP/USD 1,3794 +0,1% 1,3779 1,3797 +0,9% USD/JPY 108,82 -0,1% 108,94 108,96 +5,4% USD/KRW 1114,98 -0,1% 1116,46 1115,99 +2,7% USD/CNY 6,5334 +0,1% 6,5296 6,5356 +0,1% USD/CNH 6,5347 +0,1% 6,5314 6,5381 +0,5% USD/HKD 7,7670 +0,0% 7,7666 7,7675 +0,2% AUD/USD 0,7749 +0,3% 0,7722 0,7684 +0,6% NZD/USD 0,7170 +0,5% 0,7137 0,7101 -0,2% Bitcoin BTC/USD 62.907,00 +0,2% 62.794,75 64.485,25 +116,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,09 63,15 -0,1% -0,06 +29,6% Brent/ICE 66,51 66,58 -0,1% -0,07 +29,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.747,37 1.737,10 +0,6% +10,27 -7,9% Silber (Spot) 25,59 25,43 +0,6% +0,16 -3,1% Platin (Spot) 1.184,85 1.175,40 +0,8% +9,45 +10,7% Kupfer-Future 4,16 4,13 +0,8% +0,03 +18,1% ===

