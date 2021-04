Budapest, Ungarn und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Demonstration der branchenführenden NPU-Effizienz für anspruchsvolle Automotive Vision NN-Workloads, während erste Muster an führende Kunden ausgeliefert wurdenAImotive, der weltweit führende Anbieter von skalierbaren Technologien für automatisiertes Fahren und Nextchip Co, ein Unternehmen, das sich auf Bildverarbeitungstechnologien für Automobile spezialisiert hat, gaben heute bekannt, dass AImotive erfolgreich demonstriert hat, dass Bildverarbeitungsanwendungen für Automobile NN (Neural Network) mit einer Effizienz von bis zu 98 % auf der aiWare3P NPU (Neural Network Processor Unit) ausgeführt werden, die auf dem neuesten Apache5 IEP (Imaging Edge Processor) von Nextchip verwendet wird. Mit einem fortschrittlichen ISP, der Bildsensoren mit einer Auflösung von bis zu 5,7 Megapixeln unterstützt, einer Quad-Core Arm A53 CPU und einer geringen Gehäusegröße von nur 9 mm x 9 mm ist der Apache5 von Nextchip für anspruchsvolle Edge-Vision-Anwendungen im Automobilbereich gemäß AEC-Q100 Grade 2 konzipiert.Dank der schnellen Inbetriebnahme aller Schlüsselfunktionen auf dem Apache5, ergänzt durch die einzigartigen Offline-NN-Optimierungstools von aiWare Studio, waren AImotive und Nextchip in der Lage, führenden Kunden das Apache5 IEP bei der Ausführung anspruchsvoller Automotive-KI-Anwendungen unter Verwendung der aiWare NPU innerhalb weniger Wochen nach Erhalt der ersten Muster zu demonstrieren. Diese bestätigen, dass Apache5s aiWare3P 1.6 TOPS NPU bis zu 98 % anhaltende Echtzeit-Effizienz für eine breite Palette von NN-Workloads liefern kann. Es war nur ein minimaler Optimierungsaufwand erforderlich, der bereits vor dem Erhalt der ersten Geräte abgeschlossen war."Wir sind begeistert, dass wir dank der engen Zusammenarbeit zwischen Nextchip und AImotive in der Lage waren, den Apache5 vorzustellen, der innerhalb weniger Wochen nach Erhalt der ersten Muster überzeugende KI-Anwendungen im Automobilbereich mit außergewöhnlicher Effizienz ausführt", sagte Young Jun Yoo, CMO bei Nextchip."Mit Apache5 haben wir gezeigt, dass wir für die gleichen beanspruchten TOPS anderer NPUs eine zwei- bis dreifach höhere CNN-Leistung liefern können", so Márton Fehér, Senior Vice-President Hardware Engineering bei AImotive. "Darüber hinaus ermöglichte unser aiWare Studio SDK unserem aiDrive-Team, mehrere gut optimierte NNs innerhalb weniger Tage nach Erhalt des Apache5-Siliziums aufzusetzen."Nextchip hat mit der Auslieferung von Mustern des Apache5 an führende Kunden begonnen und nimmt nun Produktionsanfragen entgegen.Besuchen Sie https://aimotive.com/aiware-apache5 für weitere Details zu Apache5 und um unser neuestes Benchmark-Dokument herunterzuladen.Informationen zu AImotive:Für weitere Informationen über:aiWare: aimotive.com/aiwareAImotive: aimotive.com/about-usKontakt:Bence BodaAImotive Kommunikationsmanagerbence.boda@aimotive.com Informationen zuNextchip: Für weitere Informationen über:Apache5: Nextchip Apache5 IEPOriginal-Content von: AImotive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136833/4889478