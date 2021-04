Die Kommission nehme die verfahrensrechtliche Möglichkeit für eine längere Prüfung der Angebotsunterlage in Anspruch, teilte am Donnerstag die IMMOFINANZ mit. Die abschließende Prüfung der Angebotsunterlage durch den Senat der ÜbK solle "zeitnah" erfolgen. An sich war bereits für den heutigen Donnerstag mit einer Klarheit zu dem avisierten Angebot zur Erlangung der Kontrolle bei der S IMMO im Sinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...