DJ SENTIMENT/Die Bullen verlassen das Parkett und schauen zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland wie auch in den USA hat sich leicht eingetrübt. Gegenüber der Vorwoche schauen nun mehr Anleger dem Geschehen am deutschen Aktienmarkt von der Seitenlinie zu. Dies ist aktuell auch an den Umsätzen an der Börse abzulesen, die auf einem sehr niedrigen Niveau verharren - auch wegen der Trägheit der Indizes. Sentiment-Analyst Joachim Goldberg verweist darauf, dass das Handelsgeschehen beim DAX in den vergangenen Tagen ruhiger war als zwischen Weihnachten und Silvester. Der DAX brachte es seit vergangenem Mittwoch auf eine Handelsspanne von nur 0,9 Prozent.

Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, fiel der Bullenanteil der Privatanleger um 2 Prozentpunkte auf nun 38 Prozent. Das Lager der Bären nahm ebenfalls um 2 Prozentpunkte ab auf 34 Prozent. 28 Prozent der Privatanleger schauen nun von der Seitenlinie zu, was einem Plus von 4 Prozentpunkten entspricht.

In den USA sind die Bullen direkt ins Bärenlager gewechselt. Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey schrumpfte das Bullenlager auf 53,8 Prozent nach 56,9 in der Vorwoche. Im Lager der Pessimisten befinden sich 24,6 Prozent nach 20,4 in der Umfrage zuvor. Von der Seitenlinie schauen 21,6 Prozent dem Geschehen an der Wall Street zu, nach 20,4 in der Vorwoche.

April 15, 2021 04:20 ET (08:20 GMT)

