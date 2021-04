In diesen Wochen freuen sich viele Anleger wieder über die regelmäßigen Ausschüttungen der Unternehmen in ihren Depots. Auch wenn es keine Rekordsummen sind, so wird doch vielerorts immerhin mehr als im vorigen Crash- und Pandemiejahr gezahlt. Wichtig ist lediglich, dass Anleger vorher genau wissen, was sie wollen und erwarten, sagt Lars Brandau in seinem wöchentlichen Kommentar.Anleger, die sich mit ihren Basisinvestments auf die Form wiederkehrender Zahlungen ausgerichtet haben, wird es in jedem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...