Berlin (ots) - Barrierefrei. Die Sondersendung "ProSieben Spezial Live. Das Kanzler-Kandidat:in-Interview" am Montag, 19. April, übersetzt eine Gebärdensprachdolmetscher:in für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen - zum ersten Mal in der Geschichte von ProSieben. Wie gewohnt gibt es natürlich auch Untertitel auf der Videotext-Seite 149.ProSieben-Chef Daniel Rosemann: "Die Zahl der untertitelten Sendungen auf ProSieben ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dass wir dieses besondere Interview mit einer Gebärdensprachdolmetscher:in barrierefrei ausstrahlen können, ist ein wichtiges Signal. Wir wollen daraus lernen, um das in Zukunft häufiger anbieten zu können."Das erste ausführliche Gespräch mit der ersten, frisch gekürten Kanzler-Kandidatin oder dem ersten, frisch gekürten Kanzler-Kandidaten in der Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen - Annalena Baerbock oder Robert Habeck - führen Katrin Bauerfeind ("Frau Bauerfeind hat Fragen") und Thilo Mischke ("Uncovered") in Berlin. Der Bundesvorstand der Grünen wird am 19. April 2021 vorschlagen, ob Annalena Baerbock oder Robert Habeck als Kanzler-Kandidat:in zur Bundestagswahl am 26. September 2021 antritt.Produziert wird die Sondersendung "ProSieben Spezial Live. Das Kanzler-Kandidat:in-Interview" von ProSieben für ProSieben.Die ursprünglich für 20:15 Uhr angekündigte Serie "Chernobyl" läuft ab ca. 21:00 Uhr - direkt im Anschluss an "ProSieben Spezial Live. Das Kanzler-Kandidat:in-Interview"."ProSieben Spezial Live. Das Kanzler-Kandidat:in-Interview": am Montag, 19. April 2021, um 20:15 Uhr auf ProSieben.Untertitel für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte auf Videotext Seite 149.