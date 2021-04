Köln (ots) - Immer ausschlafen ist auch keine Lösung!Aufheiterung für die dritte Lebenshälfte von A bis Z"Der Kindergarten bereitet uns auf die Schule vor, die Schule auf die Ausbildung, die Ausbildung auf den Beruf. Und wer bereitet uns auf die dritte Lebenshälfte vor, auf den Ruhestand?" Eine Antwort auf diese Frage gibt Axel Beyer, der langjährige Medienexperte aus Köln, mit seinem neuen Buch. In 28 kurzen Betrachtungen lädt der Autor seine Leserinnen und Leser ein, dem Älterwerden mit Humor zu begegnen. Beyer erzählt mit Witz und einer Prise Lebensweisheit von eigenen Alltagsbegegnungen, von kleinen Ärgernissen und großen Herausforderungen - und davon, wie sie sich meistern lassen. Ganz gleich, ob es um Pannen im öffentlichen Nahverkehr, um mehr oder weniger erfolgreiche Diäten, um die Folgen des Jugendwahns oder um Probleme mit den neuen Medien geht: Axel Beyer schildert wahre Erlebnisse aus dem Leben eines Ruheständlers mit einem amüsierten Augenzwinkern.Immer ausschlafen ist auch keine Lösung ist ein persönliches und gleichsam sehr unterhaltsames Buch, das in seiner Offenheit und mit seinem Esprit berührt. Älterwerden kann Spaß machen! Oder um mit Axel Beyer zu sprechen: "Seien Sie heiter, haben Sie Freude. Und lassen Sie sich nicht ärgern, sondern ärgern Sie zurück."Prof. Axel Beyer, geboren 1950, ist ein Medien-Urgestein. Nach einem Lehramtsstudium in Hamburg arbeitete er zunächst als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Bühnen, unter anderem am Ernst Deutsch Theater und dem Schauspielhaus Nürnberg. 1983 wechselte Axel Beyer zum Fernsehen und blieb diesem Medium bis 2009 treu. Er übernahm in dieser Zeit bei verschiedenen Fernsehsendern leitende Positionen im Bereich TV-Unterhaltung, so beim SFB, dem WDR und dem ZDF. Als Programmdirektor der Endemol Deutschland Holding und als Chefproducer bei Kirch Media Entertainment prägte er auch den privaten Fernsehsektor. Prof. Beyer ist Leiter der Media School Köln an der Hochschule Fresenius, wo er bis heute sein Wissen und seine Erfahrung an die Medienmacherinnen und -macher von morgen weitergibt. Der Autor und gefragte Vortragsredner lebt in Köln.Axel BeyerImmer ausschlafen ist auch keine Lösung - Aufheiterungen für die dritte Lebenshälfte von A bis Z132 Seiten. Paperback / e-BookISBN: 978-3-347-02542-4 (Paperback)978-3-347-02544-8 (e-Book)9,90 EUR [D]Verlag und Druck:tredition GmbHPressekontakt:Alexander von Spreti - p u b l i c r e l a t i o n s0151 22 34 34 26presse@vonspreti.deOriginal-Content von: Alexander von Spreti - public relations, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111518/4889574