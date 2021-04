HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,60 Euro belassen. Die geplante Komplettübernahme des britischen Immobilienunternehmens Globalworth durch Aroundtown und CPI sei sinnvoll, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Klose bewertet die Büroimmobilienmärkte in Polen und Rumänien, in denen Globalworth aktiv ist, aus fundamentaler Sicht positiv. In Bukarest sei das Unternehmen weiterhin Marktführer. Vor diesen Hintergrund sei es gut, dass der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown und der auf Zentral- und Osteuropa spezialisierte Investor CPI nun wohl die operativen Geschäfte von Globalworth stärker beeinflussen können./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 05:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1673108939

