(shareribs.com) London 15.04.2021 - Die Ölpreise verzeichnen am Donnerstag leichte Verluste. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen. Derweil haben die Internationale Energieagentur und die OPEC ihre Bedarfsprognosen angehoben. Die Energy Information Administration teilte gestern mit, dass die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 9. April um 5,9 ...

