SAN FRANCISCO (IT-Times) - Die beliebte Mainstream-Handelsplattform für Kryptowährungen Coinbase ist gestern via Direktplatzierung an die US-Börse gegangen und wies ein deutliches Kursplus auf. Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), zugleich die größte US-amerikanische Handelsplattform für Krypto-Coins...

Den vollständigen Artikel lesen ...