In Kürze wird IBM die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 vorlegen. In Kürze wird IBM die Ergebnisse für das erste Quartal 2021 vorlegen. Die Veröffentlichung ist für den 19.04. geplant. Im Vorfeld der Zahlen präsentiert sich die Aktie zurückhaltend. Nach einem kurzen Ausflug auf neue Jahreshochs prägten in den letzten Handelstagen Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Seit unserer letzten Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...