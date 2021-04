Münster (ots) - Der 14. April ist für mindestens einen Nordrhein-Westfalen ein besonderer Glückstag. Ein Tipper aus dem Raum Duisburg hat bei der Zusatzlotterie Spiel 77 rund 2,6 Millionen Euro abgeräumt.Siebter NRW-Millionär des JahresDer Neu-Millionär traf zusammen mit einem weiteren Spielteilnehmer aus Bayern den obersten Gewinnrang. Als inzwischen siebter WestLotto-Millionär dieses Jahres erhält der Gewinner die exakte Summe von 2.577.777 Euro.Mit seinem bereits am 8. April abgegebenen Spielschein für LOTTO 6aus49 hatte der Glückspilz auch die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 angekreuzt. Der Spielauftrag wurde als Mehrwochenschein für gleich fünf Wochen mit Teilnahme an den Samstags- und Mittwochs-Ziehungen abgegeben. Weitere Gewinne bei den kommenden Ziehungen sind somit noch möglich.Erster Spiel 77-Millionär im FebruarDer neue Millionär aus dem Raum Duisburg ist nicht der erste Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen, der bei Spiel 77 in diesem Jahr besonderes Glück hatte. Bei der Ziehung an Aschermittwoch (17. Februar) gewann ein Tipper aus dem Raum Dortmund rund vier Millionen Euro.Wie funktioniert Spiel 77Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Um zu gewinnen, müssen die Ziffern der Spielscheinnummer mit den Ziffern der gezogenen Nummer übereinstimmen - und zwar in der gleichen Reihenfolge von rechts nach links. Mit bereits einer richtigen Endziffer erzielt man einen Gewinn. An Spiel 77 kann über die Spielscheine LOTTO 6aus49, der Lotterie Eurojackpot, der TOTO 6aus45 Auswahlwette, der TOTO 13er Ergebniswette und der GlücksSpirale teilgenommen werden. Allerdings nicht automatisch: Das Kästchen "Ja" muss auf dem Spielschein bei Spiel 77 angekreuzt werden.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/4889702