Starke Firmenbilanzen und die Hoffnung auf eine fortschreitende Konjunkturerholung treiben Europas Aktienmärkte weiter an. Dax und EuroStoxx50 lagen am Donnerstagvormittag je 0,3 Prozent im Plus bei 15.260 beziehungsweise 3988 Punkten. Beflügelt vom Aus für den Berliner Mietendeckel legten vor allem deutsche Immobilienwerte kräftig zu.

