Karsten Dümmler, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Netfonds AG, wechselt im Juni 2021 vom Vorstand in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Martin Steinmeyer. Weitere Vorstände sind Peer Reichelt, Oliver Kieper und Dietgar Völzke. Der Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzende der Netfonds AG, Karsten Dümmler, beendet sein Vorstandsmandat mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung im Juni 2021 und strebt gleichzeitig einen Wechsel in den Aufsichtsrat an. Zu ...

